Truffa alla Asl di Salerno, denunciato un medico

La guardia di finanza ha denunciato alla Procura di Lagonegro (Potenza) un dermatologo di 67 anni per i reati di truffa aggravata e peculato ai danni dell'Asl di Salerno. Da quanto trapela, il medico avrebbe direttamente incassato gli onorari dei pazienti visitati senza emettere alcun documento fiscale. Così facendo, tutte le prestazioni rese non risultavano in alcun modo, né al fisco, né alla propria azienda sanitaria, alla quale avrebbe dovuto invece versare quota parte (circa il 50%) delle somme incassate.

Una seconda occupazione

Inoltre, è emerso che il medico svolgeva una seconda occupazione parallela all'interno di una struttura sanitaria privata, in un paese della Basilicata. Inoltre, in più occasioni è emerso che il professionista, proprio quando visitava nello studio, risultava assente dall'ospedale per malattia.