Teatro San Carlo, Stéphane Lissner indicato soprintendente

Il presidente Luigi de Magistris e i consiglieri Michele Lignola, Giuseppe Tesauro, Sergio De Felice e Mariano Bruno hanno scelto all'unanimità Stéphane Lissner quale prossimo soprintendente della Fondazione Teatro di San Carlo. ''Sono molto molto soddisfatto. E' andata benissimo", ha detto il sindaco di Napoli. "Su mia proposta il Consiglio di indirizzo indica all'unanimità al ministro dei Beni culturali, Stéphane Lissner come prossimo soprintendente del Teatro San Carlo e auspichiamo anche che sia accolta la sua richiesta di adempiere non solo al ruolo di soprintendente ma anche a quello di direttore artistico'', ha aggiunto il primo cittadino al termine del Consiglio di indirizzo. Lissner è attualmente direttore artistico del Teatro dell'Opéra di Parigi.

La nota del San Carlo

"La candidatura di Stéphane Lissner e la sua disponibilità ad assumere la carica di soprintendente e di direttore artistico si pongono in modo indiscutibile come preminenti e di assoluta eccellenza nel contesto nazionale e internazionale" si legge nella nota. La proposta sarà inviata al ministro per i Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini per la relativa nomina. Il nuovo soprintendente assumerà l'incarico alla scadenza del mandato dell'attuale soprintendente Rosanna Purchia, prevista per marzo 2020. Il consiglio di indirizzo esprime "il proprio unanime e grande apprezzamento per la rigorosa gestione che la soprintendente Rosanna Purchia ha assicurato negli ultimi undici anni, caratterizzati da un alto e riconosciuto livello artistico e produttivo, accompagnato, tutti gli anni, da bilanci economici positivi".