Meteo a Napoli: le previsioni del 18 settembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Inizio di giornata ancora stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali, salvo qualche banco di nubi basse lungo le coste tirreniche e sull'entroterra campano. Nel corso del pomeriggio tendenza a sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso dei principali comprensori montuosi, ivi con occasionali acquazzoni sulla Sila e sull'alto Appennino campano; in serata nuvolosità medio-alta in transito a partire dalle province occidentali della Sicilia, in successiva estensione a Campania e Calabria.

La situazione meteo a Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.