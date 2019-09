Ordigno Battipaglia, domenica possibili ritardi su rete ferroviaria

Per permettere i lavori di rimozione dell’ordigno bellico nel comune di Battipaglia (Salerno), domenica 8 settembre saranno possibili ritardi e cancellazioni nella rete ferroviaria lungo la direttrice tirrenica Sud e sulla linea Salerno-Potenza-Taranto. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana, ricordando che, in base alle disposizioni emanate dalla Prefettura di Salerno, saranno necessarie tra le ore 5 e le 21 modifiche alla circolazione dei treni. In quell’arco di tempo, i convogli non fermeranno a Battipaglia. Inoltre, non sono previsti servizi sostitutivi con autobus in quanto il perimetro di sicurezza per le operazioni di disinnesco comprende anche itinerari stradali.

Chiuso un tratto dell’A2

Dalle 8 e mezza di domenica sarà anche chiuso un tratto dell'A2 tra Pontecagnano ed Eboli e Pontecagnano Nord - Eboli, in entrambe le direttici di marcia. Per agevolare le operazioni di evacuazione della zona, in corrispondenza dello svincolo di Battipaglia, già a partire dalle cinque e mezza del mattino, saranno chiuse le rampe di uscita per i veicoli provenienti dall'autostrada e resteranno fruibili le sole rampe di ingresso in A2, sia in direzione Sud, sia in direzione Nord. Poi alle nove e mezza saranno chiuse del tutto anche le rampe di ingresso dello svincolo di Battipaglia e l'intero tratto autostradale.