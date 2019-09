Napoli, sciopero Eav: bassa adesione ma Circumvesuviana bloccata

Nonostante allo sciopero indetto oggi abbiano aderito 61 lavoratori dell’Eav, le linee della Circumvesuviana si sono quasi completamente fermate. E’ quanto riferisce in una nota il presidente Eav Umberto De Gregorio. "La società - scrive - è stata interessata da uno sciopero di quattro ore indetto dal sindacato Orsa.​ Lo sciopero che si è tenuto dalle ore 9:05​ alle​ ore​ 13:05 e ha coinvolto sostanzialmente le linee Vesuviane che si sono quasi completamente​ fermate. ​Su un totale di​ 2365​ lavoratori presenti hanno aderito allo sciopero​ numero 61 addetti​, pari ad una percentuale del​ 2,57%", sottolinea De Gregorio. Alcuni passeggeri hanno denunciato una mancanza di informazioni riguardo lo sciopero: ''Prendo il treno tutti i sacrosanti giorni - ha detto uno studente di Torre del Greco - e non ero informato dell'agitazione''.

L'adesione

E' ancora il presidente Eav a fare il punto sullo sciopero di oggi: "Sulle linee Flegree​ (Montesanto-Torregaveta e Montesanto-Licola), suburbane (Napoli-Benevento e Napoli-Piedimonte Matese) e Metropolitano​ (Piscinola-Aversa) il servizio è stato pressoché regolare.​ Per i servizi automobilistici, invece, non vi sono state ripercussioni per le corse previste nella zona flegrea in partenza dal deposito di Agnano, per quelle previste nel Nolano in partenza dal deposito di Comiziano, per quelle previste nei comuni vesuviani costieri in partenza dal deposito di Torre Annunziata. Le corse di pertinenza del deposito​ di Galileo Ferraris, Ischia e Sorrento hanno subito alcune soppressioni", conclude De Gregorio.