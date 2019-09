Nella tarda serata di ieri, mercoledì 4 settembre, un ragazzo di 29 anni, Ferdinando Longobardi, è stato ucciso con due colpi di pistola. La vicenda è accaduta a Mondragone, comune del litorale casertano. Da quanto trapela, il 29enne era da poco uscito dal carcere ed era parente di un elemento arrestato in un'operazione contro il clan La Torre. Sul caso sta indagando la Dda di Napoli. I carabinieri hanno acquisito numerose immagini da telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove è avvenuto il delitto, per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Attirato in una trappola

L'omicidio è avvenuto fuori all'abitazione di Longobardi, forse attirato in una trappola dal killer, che gli ha chiesto di scendere. Il 29enne avrebbe anche cercato di difendersi con un coltello. Gli inquirenti vogliono capire se il delitto sia maturato per il controllo dello spaccio di droga a Mondragone, un business per anni in mano al clan egemone in zona, i Pagliuca-La Torre, da tempo però fortemente indebolito da arresti e pentimenti.

Data ultima modifica 05 settembre 2019 ore 10:24