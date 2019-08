Napoli, diciottenne accoltellato a Scampia nella notte: si indaga

Un 18enne è stato accoltellato al torace nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto nel quartiere Scampia, a Napoli.

Secondo quanto riportato dalla polizia, il giovane si trovava in compagnia di amici quando in via Monte Rosa sono arrivate quattro persone a bordo di due scooter. Una di queste è scesa e lo ha colpito.

In seguito ai rilievi effettuati dagli agenti sul posto, non sono state ritrovate tracce ematiche.

La vittima è in prognosi riservata ma fuori pericolo

Il 18enne, napoletano e residente a Melito, è stato in un primo momento accompagnato all'ospedale San Giovanni Bosco. Da lì, è stato trasferito all'ospedale Monaldi dove al momento è in osservazione in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.