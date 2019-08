Pensioni e case vacanza in Cilento, scoperta evasione milionaria

In Cilento, nel Salernitano, la guardia di finanza ha scoperto un'evasione fiscale da oltre un milione di euro, che vede coinvolti bed and breakfast e case vacanze. Nell'ambito dell'operazione "Bed and Black", le Fiamme Gialle hanno individuato 65 appartamenti e tre B&B sprovvisti delle necessarie autorizzazioni. Incrociando gli elenchi comunali e gli annunci sul web sono stati scoperti, in particolare, due fratelli di Agropoli, che avrebbero sottratto all'Erario 270mila euro (avrebbero affittato 29 mini-appartamenti in località Licinella di Capaccio-Paestum) e due famiglie di Santa Maria di Castellabate, proprietarie di ben 22 appartamenti, che avrebbero evaso redditi per circa 600mila euro.

Altre irregolarità

Altri due gestori di bed and breakfast del borgo antico di Agropoli affittavano completamente in nero le camere delle proprie strutture usando i servizi e la pubblicità di una nota piattaforma web, dalla quale ricevevano regolare fattura per l'attività di intermediazione. Da quanto trapela da questa operazione dei finanzieri, ogni singola camera fruttava anche 4mila euro all'anno.