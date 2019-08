Salerno, 12enne muore dopo essere stata ricoverata con la febbre alta

Una ragazza di 12 anni è morta la notte di Ferragosto all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era giunta qualche ora prima con la febbre alta. I medici del reparto di pediatria del Ruggi hanno informato la magistratura "non essendovi - fa sapere l' Azienda Ospedaliera Universitaria in un comunicato - cause evidenti attribuibili a giustificazione dell'exitus". La famiglia della ragazzina non ha sporto denuncia. Il magistrato ha disposto il fermo della salma all'obitorio dell'ospedale in attesa delle valutazioni del medico legale, soltanto dopo si deciderà se sarà necessaria o meno l'autopsia.

Il ricovero

La 12enne era arrivata al pronto soccorso pediatrico del Ruggi mercoledì 14 agosto intorno alle 23.30 con la febbre molto alta. È stata subito presa in carico dai medici per i prelievi e le indagini del caso, dopo mezz'ora è andata in arresto cardiaco. Vano l'intervento di due rianimatori che per un'ora hanno provato a salvarle la vita. I medici del reparto di pediatria non riuscendo a individuare una causa evidente che giustificasse la morte, hanno deciso di informare l' autorità giudiziaria dell'accaduto.