Parco del Vesuvio, sterpaglie a fuoco: indagini in corso

Questa mattina un incendio, del quale si stanno accertando le cause, è divampato in un terreno privato di circa 40 metri quadri in via contrada Castelluccio, zona del territorio di Ercolano, in provincia di Napoli, e dell'area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Da quanto si apprende, le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno coinvolto sterpaglie. In questo momento, sono in corso le indagini dei carabinieri.