Napoli, guasti sulla linea 1 della metropolitana: servizio limitato

La circolazione dei treni della linea 1 della metropolitana di Napoli è stata limitata questa mattina tra le stazioni di Piscinola e piazza Dante. E’ quanto ha annunciato l’Azienda napoletana mobilità con un post sulla propria pagina Facebook pubblicato questa mattina, giovedì 25 luglio. Gli utenti hanno reagito con centinaia di messaggi indignati rivolti all’azienda. Il servizio è stato ripristinato intorno alle 11.

Le parole dell'azienda

"La limitazione è dovuta a una questione imprescindibile di sicurezza dei viaggiatori", fa sapere Anm, che spiega come in mattinata due guasti abbiano colpito due diversi treni. "Il doppio stop dei treni ha creato un rallentamento nella frequenza dei treni e un conseguente sovraffollamento delle banchine", cosa che "causa problemi di sicurezza, anche solo per soccorrere una persona in difficoltà. Per questo è stato necessario limitare la tratta, in modo da avere una frequenza maggiore del passaggio dei treni", dicono sempre dall'Anm.

La flotta

"Anm ricorda che attualmente sono in circolazione otto treni sulla Linea 1, quindi in caso di guasto di due convogli i treni diventano sei. La situazione è destinata a migliorare dall'inizio del prossimo anno quando cominceranno ad arrivare i venti treni nuovi attualmente nella fase finale di costruzione in Spagna", conclude l’azienda.