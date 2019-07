Napoli, altre due 'stese' di camorra nel quartiere Sanità

Altre due 'stese' di camorra sono state compiute nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio al quartiere Sanità di Napoli. I raid sono scattati in via Villari e in vico Lammatari dove gli agenti della polizia Scientifica hanno trovato le tracce di 17 colpi: 13 bossoli sono stati trovati in vico Lammatari, mentre 4 fori prodotti dalle ogive sono stati riscontrati in un balconcino. Solo qualche giorno prima si sono verificati altri due episodi analoghi, sempre nella stessa zona della città.

Altri colpi di pistola nella nottetempo

Nella sera di lunedì, in vico Paradiso alla Salute di Napoli, è stato segnalata l'esplosione di colpi d'arma da fuoco e le forze dell'ordine giunte sul posto hanno trovato un bossolo calibro 9X21, in quella zona abita un pregiudicato. Infine, in via Speranzella alcuni militari hanno segnalato la presenza in zona di un gruppo di giovani armati.