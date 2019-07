Caserta, scoperta centrale per la contraffazione: arrestato vigilante

La polizia di Caserta ha arrestato una guardia giurata di 28 anni, accusata di detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio e di detenzione di banconote false. Inoltre, l'uomo è stato anche denunciato per ricettazione e detenzione di armi. Da quanto emerso da una perquisizione, il 28enne nella sua abitazione aveva messo in piedi una vera e propria centrale per la contraffazione. Gli agenti hanno trovato materiale informatico, meccanico ed elettronico, tra cui una stampante 3D, una fresatrice, una punzonatrice, un tagliacarte professionale e computer, utili alla contraffazione di targhe per autovetture, documenti di ogni tipo, carte di credito e altro.

Il ritrovamento

Trovate anche tre carte d'identità, valide per l'espatrio, e tre banconote di 20 euro che, per quanto di ottima fattura, erano da ritenersi contraffatte, nonché una gran quantità di documenti "in bianco", carte di circolazione, circa 100 tessere con banda magnetica e microchip "nuove", oltre 30 targhette riportanti telai di autovetture, circa 1000 ologrammi di forma circolare, timbri di funzionari amministrativi di vari comuni, anche esteri, e altro.

Le auto

L'uomo aveva nella sua disponibilità tre autovetture, una delle quali provento di appropriazione indebita, nonché una Porsche Macan priva di targhe e una Range Rover Evoque. Trovate anche tre armi regolarmente detenute, ma anche una sciabola e un macete, non denunciati.