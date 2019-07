Napoli, 2 'stese' di camorra in una sola notte: “Siete topi di fogna”

Sono due le 'stese' di camorra avvenute nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio a Napoli. I raid, che la criminalità organizzata napoletana utilizza per sottolineare la propria presenza sul territorio, sono avvenuti in due diverse zone della città. Alla Sanità, davanti alla chiesa nella piazza dove fu ucciso per un'altra 'stesa' il giovane Genny Cesarano vittima innocente di camorra, sono stati trovati due bossoli, mentre in piazza Materdei ne sono stati trovati altri otto. Tutti i bossoli sono calibro 9 x 21, su entrambi i fatti indaga la polizia. Non si esclude che possa trattarsi della stessa banda ad essere entrata in azione: i due posti non sono lontani l'uno dall'altro.

Poggiani: “Meno selfie e più lotta alla camorra”

"Sul territorio è stato fatto un buon lavoro da parte delle forze dell'ordine ma adesso è importante presidiare quanto sottratto ai clan di camorra. Il pericolo è che altri gruppi criminali provenienti dai quartieri vicini possano cercare di prendere il posto di chi è stato allontanato. – ha detto il presidente della Municipalità, Ivo Poggiani, prima di aggiungere – A Salvini dico: meno selfie e più lotta alla camorra. Ai criminali: siete topi di fogna e come topi di fogna uscite di notte, bardati, correte sui motorini perché avete paura della maggior parte della città che, come diceva De Crescenzo, è gente d'amore'".