Napoli, trovato con la droga prima di partire: arrestato 29enne

Stava per salire sull'aereo che lo avrebbe portato a Ibiza per una breve vacanza, ma è stato trovato in possesso di droga ed è stato arrestato. Il 29enne, incensurato, deve ora rispondere dell'accusa di detenzione di sostanza stupefacente. Il giovane, che è stato arrestato e portato al carcere di Poggioreale, è stato trovato con degli ovuli di hashish e 1.000 euro in contanti.

La droga

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano (Napoli) durante un controllo nell'abitazione del giovane, hanno trovato all'interno di una custodia per chitarra, hashish suddiviso in panetti e ovuli per un peso di 750 grammi, oltre a 2.600 euro e un bilancino di precisione.