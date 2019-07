Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli sabato giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C. Mare mosso. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Nella giornata di sabato l'afflusso di correnti nordoccidentali rinnova condizioni di variabilità sulle regioni meridionali, relegate sul bordo orientale del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Da segnalare ancora cieli a tratti nuvolosi e occasionali piovaschi lungo i versanti tirrenici. Domenica un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,1 µg/m³.