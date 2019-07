Portici, voragine nel cortile di un palazzo: otto famiglie sgomberate

Otto famiglie sono state sgomberate da un edificio a Portici, in provincia di Napoli, nel cui cortile si è aperta una voragine nell'asfalto per cause ancora in corso di accertamento. Un'auto parcheggiata all'interno del cortile privato del palazzo di via Bellucci Sessa è finita nella voragine, ma non ci sono stati feriti.

27 persone sgomberate

In seguito all'episodio otto famiglie che risiedono nello stabile, per un totale di 27 persone, hanno dovuto lasciare, in via cautelativa, le loro abitazioni e trasferirsi presso amici o parenti. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato, la Protezione Civile e la Municipale con l'assessore comunale alla Sicurezza Maurizio Capozzo. Da quanto si apprende, alle famiglie è stata notificata una diffida a praticare lo stabile.