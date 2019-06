Cresce l’attesa per la visita di Papa Francesco in programma domani a Napoli. Il Pontefice sarà nella città partenopea per partecipare al convegno su “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”, che ha preso il via oggi nella sede della Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale. Al convegno parteciperanno in forma privata anche il prefetto di Napoli Carmela Pagano, il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il sindaco del capoluogo campano Luigi De Magistris, che, in una lettera inviata nei giorni scorsi al Santo Padre, ha scritto “è con gioia immensa che la città di Napoli sarà nuovamente onorata della Sua presenza nel nostro territorio''. Si tratta, infatti, della seconda visita dopo quella del 2015 quando arrivò nel quartiere periferico di Scampia, dove tenne un primo discorso per poi spostarsi nel centro storico.

Il programma

Il Papa, dopo l'atterraggio dell'elicottero al Parco Virgiliano, proseguirà in automobile per la Facoltà di via Petrarca 115, dove giungerà intorno alle 9. Il suo interevento è previsto per le 12. La partenza dopo il pranzo. Il Pontefice prenderà posto sul palco, progettato dall'architetto Francesco Scardaccione, che ha pensato a una struttura in linea con le tematiche del convegno. Lo sfondo è come una scatola aperta per consentire di poter incorniciare, alle spalle, il Mediterraneo, proposto come luogo dell'incontro tra culture.

Il convegno

Nel piazzale antistante l’ateneo napoletano è già stato allestito il palco e si stanno sistemando i 650 posti a sedere, destinati a studenti e docenti della Facoltà teologica. Altri 500 partecipanti seguiranno il convegno all'interno, nell'aula magna o in altre aule messe a disposizione e attrezzate con alcuni monitor. Nell'incontro sarà dato spazio anche ai giovani. Prima che il Papa arrivi, gli studenti della Facoltà spiegheranno i contenuti del convegno, ma anche il grande spirito di accoglienza di Napoli e la sua apertura al mondo, attraverso l'arte figurativa e la letteratura, proponendo alcune testimonianze video.