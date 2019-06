Ballottaggio elezioni comunali: Ariano Irpino passa al centrosinistra

Si è ribaltato il risultato ottenuto al primo turno nel ballottaggio di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove il centrosinistra ha conquistato per la prima volta in quarant’anni il secondo comune dell'Irpinia. Il candidato del Pd Enrico Franza infatti con il 55,66% dei voti ha battuto l'uscente Domenico Gambacorta, sostenuto da Udc, Forza Italia, FdI e altre tre liste civiche, che ha ottenuto il 47,34%. Franza al primo turno aveva raggiunto il 20,6% rispetto al 48,6% di Gambacorta (GUARDA I DATI IN TEMPO REALE - IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - AFFLUENZA).

L'intesa con il M5s

Ma per Franza non sarà facile governare in quanto la maggioranza del consiglio comunale è già stata assegnata alla coalizione di Gambacorta, che al primo turno ha superato la soglia del 50% dei voti. Il cosiddetto fenomeno dell'"anatra zoppa" potrebbe però mitigato dall'intesa, ufficiosa ma resa pubblica dal M5s, di sostenere Franza nel turno di ballottaggio, avviando così una "interlocuzione territoriale" con il centrosinistra. Il partito pentastellato è guidato ad Ariano Irpino dal deputato Generoso Maraia.