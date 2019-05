Meteo a Napoli: le previsioni di oggi mercoledì 22 maggio

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un sistema nuvoloso di origine africana interessa la Campania, seppure con effetti ancora incerti e limitati. In Campania prevalenza di tempo soleggiato, fatta eccezione per il transito di innocue velature. Zero termico nell'intorno di 3500 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4.3 µg/m³.