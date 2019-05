Motori, batterie, guaine bituminose e fusti di olii lubrificanti. È quello che i carabinieri hanno trovato in un’area di 5.500 metri quadrati in via San Francesco a Ottaviano, nel Napoletano, trasformata in una vera e propria discarica abusiva. A scoprire la discarica, che è stata sequestrata, sono stati i militari della stazione forestale di Roccarainola, impegnati in un'attività di monitoraggio atta a prevenire e reprimere i reati ambientali. I carabinieri hanno poi denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti un uomo di 45 anni di Poggiomarino, proprietario del terreno, dove erano stati stoccati abusivamente rifiuti speciali pericolosi, il cui contenuto era stato sversato direttamente sull’area.