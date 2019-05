Mostre a Napoli: cosa fare nel weekend del 18-19 maggio

Tanti gli appuntamenti per trascorrere il fine settimana a Napoli o nei dintorni. Apre la mostra di Marisa Laurito, che porta nella sua città 'Transavantgarbage’. Imperdibile opportunità di visitare gli Scavi di Ercolano al chiaro di luna in occasione della Notte dei Musei. A Bagnoli va in scena la Festa di Primavera, tre giorni di divertimento per bambini e famiglie.

Mostre ed eventi che inaugurano a Napoli questa settimana

"Transavantgarbage" al complesso di San Domenico Maggiore

Il complesso di San Domenico Maggiore ospita ‘Transavantgarbage, Terre dei Fuochi e di Nessuno’, la mostra firmata da Marisa Laurito. L'esposizione nasce da una partecipazione dell'attrice al docufilm sulla Terra dei Fuochi 'Il Segreto di Pulcinella' e si compone di venti scatti fotografici e tre istallazioni. In questo progetto di impegno Laurito ha coinvolto noti personaggi tra cui Piera Degli Esposti, Rosalinda Celentano, Renzo Arbore, Dacia Maraini. La rassegna è realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e sarà aperta fino al 30 giugno.

Orari: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18:30

Mostre ed eventi in corso a Napoli a maggio 2019

"Real Politik-La terza Repubblica" ai Magazzini Fotografici

"Real Politik-La terza Repubblica", la mostra di Luca Santese e Marco P.Valli, curata dal collettivo Cesura, è ospitata nella sede di Magazzini Fotografici e sarà visitabile fino al 28 luglio. Nata nel marzo 2018, l’intera operazione Real Politik nasce per documentare i fenomeni e gli eventi più significativi che stanno caratterizzando il presente politico del Paese, attraverso le pubblicazioni indipendenti e le mostre fotografiche. Marco P. Valli e Luca Santese portano in mostra i volti dello scenario politico italiano per raccontarne la nuova realtà andando oltre il ritmo forsennato della quotidianità.

"Corto Maltese. Un viaggio straordinario" al MANN

Si svolgerà al MANN, fino al 9 settembre, la mostra dedicata a Corto Maltese e a Hugo Pratt L’esposizione è organizzata da COMICON, in sinergia con Patrizia Zanotti di CONG, ed è inserita nell'ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell'Università di Napoli Federico II per il MANN. Patrocinata dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con Rizzoli Lizard, la rassegna raccoglie circa 100 pezzi tra tavole, schizzi, fotografie e ingrandimenti, e si presenta come un suggestivo e ricco percorso nel personaggio di Corto Maltese.

Orari: aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9 alle 19.30.

"Caravaggio Napoli" al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita, fino al 14 luglio, la mostra "Caravaggio Napoli" che documenta il lavoro svolto dall'artista lombardo nei complessivi 18 mesi che trascorse nella città partenopea. L’esposizione, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, propone sei opere - provenienti da istituzioni italiane e internazionali - realizzate nella città partenopea da Caravaggio, che vengono messe in relazione con 22 quadri di artisti napoletani influenzati dal maestro.

Orari: tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 8.30 alle 19.30.

"Oro Rosso" di Jan Fabre a Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, fino al 15 settembre, ospita la mostra "Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue" dell’artista belga di fama mondiale Jan Fabre, che torna a Napoli con un nuovo progetto che coinvolge anche altri tre luoghi di grande prestigio: la chiesa del Pio Monte della Misericordia, il Museo Madre e la galleria Studio Trisorio. L’artista espone un gruppo di lavori in dialogo con una selezione speciale di opere d’arte provenienti dalla collezione permanente del museo e da altre istituzioni museali napoletane. L’esposizione, curata da Stefano Causa insieme a Blandine Gwizdala, vede sculture in oro e disegni di sangue creati dall’artista dagli anni Settanta a oggi, oltre a una serie inedita e sorprendente di sculture in corallo rosso, realizzata appositamente per Capodimonte.

"Canova e l’antico" al MANN

Il Mann, Museo Archeologico Nazionale, rende omaggio a uno dei più grandi scultori italiani con la mostra evento "Canova e l'antico", visitabile fino al 30 giugno. L'arte sublime del maestro veneto, con la sua capacità di rifarsi ai modelli classici rinnovando l'Antico guardando alla natura, viene indagata attraverso oltre 110 lavori, tra cui 12 straordinari marmi, grandi modelli e calchi in gesso, bassorilievi, modellini in gesso e terracotta, disegni, dipinti.

Orari: tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9 alle 19.30.

Mostre da non perdere nel resto della Campania

''Il villaggio protostorico di Longola'' all'Antiquarium di Boscoreale

Mette in vetrina i reperti connessi alle principali attività produttive, e non solo, dell'abitato di Longola, la mostra ''Il villaggio protostorico di Longola'' allestita all'Antiquarium di Boscoreale, aperta fino al 18 gennaio 2020. Vengono esposti oggetti che mostrano la produzione artigianale, la filatura e la tessitura, gli ornamenti personali, il sentimento religioso. Sono inoltre esposte, per la prima volta al pubblico, due piroghe monossili rinvenute nell'area della darsena del villaggio, e alcuni esemplari di mangiatoie per animali e ruote di carro, viva testimonianza della vita quotidiana degli abitanti di Longola. Il sito fu scoperto casualmente nel 2000 durante i lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino-Striano.

Orari: dalle 8.30 alle 18.30.

"Quattro volte Paperino" al Marte Mediateca di Cava dei Tirreni

Marte Mediateca, il polo culturale di Cava dei Tirreni, fino al 16 giugno, ospita "Quattro volte Paperino", la mostra che rende omaggio a uno dei volti più iconici del fumetto internazionale. Organizzata dell’associazione culturale C’è Cultura su Marte in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati e il museo WOW Spazio Fumetto di Milano, e in partnership con il CAVACON, l’esposizione conta su albi, tavole e acetati originali, pannelli con le storie più significative, approfondimenti e memorabilia, che arrivano dall’archivio della fondazione milanese e da numerose collezioni.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00; sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Notte europea dei Musei agli Scavi di Ercolano

Il Parco archeologico di Ercolano aderisce alla quindicesima edizione della Notte Europea dei Musei, in programma il 18 maggio con aperture serali e visite al chiaro di luna nelle domus e nei decumani. A partire dalle 19.45 e fino alle 24.00, turisti e visitatori saranno condotti da guide turistiche, accompagnate dal personale di vigilanza del Parco, in un itinerario che toccherà i principali edifici del sito archeologico. L'ingresso avverrà esclusivamente da Corso Resina e il biglietto avrà un costo simbolico di 1 euro e potrà essere acquistato la sera del 18 maggio presso la biglietteria. Nell’occasione, si potrà visitare non solo la "Mostra SplendOri - Il lusso negli ornamenti" ad Ercolano, collezione di circa cento preziosi monili e una scelta degli arredi delle case della città antica in esposizione presso l'Antiquarium, ma anche il Padiglione che custodisce la barca romana rinvenuta sull'antica spiaggia con una serie di oggetti collegati al mare e alle attività marinare.

Eventi per bambini

Festa della primavera a Bagnoli

Un intero weekend di intrattenimento attende le famiglie con i bambini nella spettacolare piazza centrale della Ex Base Nato di Bagnoli, ribattezzata "Parco San Laise", dove si svolgeranno contemporaneamente tre eventi: Kids’ Park, un vasto allestimento all’aperto di giostre, giochi e giocattoli. Magnamm’, un’area dedicata esclusivamente allo Street Food, per mangiare tante cose gustose assieme a tutta la famiglia tra un’attrazione e un’altra. E la seconda edizione della Primavera di Bagnoli, con la partecipazione di associazioni, ONLUS e scuole, che realizzeranno laboratori per bambini e ragazzi - disegno, danza, manipolazione dell’argilla e molto altro.