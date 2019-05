Meteo a Napoli: le previsioni di oggi mercoledì 8 maggio

La situazione meteo in città

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli, mentre nel pomeriggio saranno deboli. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Sarà possibile qualche addensamento sui rilievi. Dalla sera la nuvolosità alta e stratiforme tenderà ad aumentare. Temperature in aumento. Venti deboli, con mari poco mossi. La qualità dell’aria è buona in tutta la regione.

La situazione meteo a Benevento

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli, al pomeriggio invece moderati.

La situazione meteo a Salerno

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli, al pomeriggio deboli. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,5 µg/m³.