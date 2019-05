Napoli, affluenza record al museo del tesoro di San Gennaro

Oltre 5mila persone hanno visitato le sale del museo tesoro di San Gennaro e del museo Filangieri che, quest'anno, per la prima volta ha aperto le porte ai visitatori anche nel giorno di Pasquetta. Grande successo - si sottolinea in una nota dell'ufficio stampa - per il biglietto unico che consente l’ingresso ai due musei a euro 8. Equamente divisa - si sottolinea - la provenienza dei visitatori che hanno affollato le sale museali immergendosi nella storia della città di Napoli. Il cinquanta per cento dei visitatori infatti era proveniente da tutta Italia oltre che da molti Paesi stranieri, confermando il trend positivo di Napoli come meta turistica ritrovata, mentre l'altro cinquanta per cento era composto da napoletani. Sono comunque molto numerose le prenotazioni pervenute e secondo le previsioni c'è la concreta possibilità che nei prossimi giorni questo record venga ampiamente superato.