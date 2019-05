Meteo a Napoli: le previsioni di oggi lunedì 22 aprile

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti quattro millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il vortice depressionario attivo tra la Penisola Iberica e le coste del Nord Africa trasla verso nordest e interessa in modo più diretto le regioni meridionali italiane, apportando una diffusa copertura nuvolosa di tipo medio-alto e cieli grigi - con ingenti concentrazioni di pulviscolo desertico in sospensione - su Campania, Calabria e Sicilia. Non si escludono brevi piovaschi nel corso della giornata, più probabili sui versanti ionici. Tendenza a graduale miglioramento del tempo sulla Sicilia sudoccidentale a partire dal pomeriggio.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti sei millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti sei millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17 µg/m³.