Bomba carta in palazzo popolare a Brusciano: indagano i carabinieri

Ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta in via Rossellini, all'interno del complesso di edilizia popolare 'ex legge 219' a Brusciano, in provincia di Napoli. L'esplosione, avvenuta nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile, ha danneggiato le vetrate al piano terra di un condominio e sei auto parcheggiate in strada, facendo divampare anche un incendio, poi estinto dai vigili del fuoco di Nola (Napoli). Nessuno è rimasto ferito. Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri della sezione rilievi. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Brusciano e di Castello di Cisterna (Napoli).