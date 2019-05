La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una nuova perturbazione atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo e richiama un flusso di correnti umide dai quadranti sudoccidentali sulle regioni del Sud. Tempo in peggioramento a partire dalla Campania, con piogge in intensificazione lungo i versanti tirrenici. Condizioni più stabili, asciutte e soleggiate sulla fascia ionica calabrese e in Sicilia, salvo locali addensamenti pomeridiani in sviluppo a ridosso dei principali comprensori montuosi. Temperature in diminuzione in Campania, massime nell'intorno dei 18-20°C. Ventilazione debole o moderata in rotazione a Ponente e Libeccio.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 22mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24.3 µg/m³.