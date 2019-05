Varcaturo, sequestrati rolex e 75mila euro in casa del figlio di boss

I carabinieri hanno sequestrato 75.545 euro in contante, alcuni appunti e quattro Rolex rinvenuti nell’abitazione di un 25enne, figlio del capoclan degli Amato a Varcaturo, nel Napoletano, e della sua compagna di 23 anni. Il denaro e gli orologi si trovavano nascosti per tutto l’appartamento, sparsi fra comodini, armadio e tasche dei giubbotti. Sono in corso accertamenti sui quattro Rolex per appurare se siano originali e provento di reato o riproduzioni provenienti dal mercato illegale.

Gli appunti

In casa sono stati trovati anche degli appunti, una sorta di contabilità su cui si indaga per verificare se possa fornire indizi in relazione al ritrovamento. I controlli sono stati effettuati dai militari della compagnia di Marano di Napoli e della stazione di Varcaturo con il supporto del nucleo carabinieri cinofili. Sequestrati, a titolo probatorio, anche due computer. Al vaglio la posizione dei due giovani in relazione al possesso di denaro e beni.