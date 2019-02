Napoli, morto in pronto soccorso: PM chiede acquisizione dei documenti

La sesta sezione della Procura di Napoli ha incaricato i carabinieri di acquisire la documentazione, tra cui le cartelle cliniche, riguardante il decesso di Eduardo Estatico, l'uomo di 72 anni morto sabato scorso, 9 febbraio, nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, che si trova nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Stando a quanto denunciato dai parenti della vittima, l’uomo sarebbe deceduto dopo sei ore di attesa. Secondo quanto si è appreso, l'autopsia dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Le verifiche al San Paolo

Prosegue intanto anche l'attività di verifica interna delle procedure all'Ospedale San Paolo di Napoli. Il direttore sanitario Michele Ferrara ha chiesto una relazione dettagliata sul caso ai due primari di medicina d'urgenza e chirurgia d'urgenza, agli altri medici in servizio in quel momento e ai triagisti. Il faldone verrà poi consegnato al commissario straordinario dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che ieri, in serata, è stato all'ospedale San Paolo per incontrare i medici in relazione al caso e ai problemi del nosocomio. Al San Paolo arriveranno nei prossimi giorni anche gli ispettori inviati dal ministro della Salute, Giulia Grillo, per approfondire la vicenda e il funzionamento del pronto soccorso dell'ospedale.