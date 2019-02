Benevento, blitz antidroga: arrestati cinque spacciatori

Blitz antidroga nel Sannio, dove i carabinieri hanno smantellato una banda di spacciatori beneventani, che importava droga da Napoli e Caserta per poi smerciarla in città. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque persone, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda di Napoli, che ha coordinato le indagini. Le accuse contestate sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'indagine ha messo in evidenza le modalità di spaccio dell'organizzazione criminale.