Camorra, influenza clan sulle elezioni: in carcere ex sindaco di Capua

L'ex sindaco di Capua (Caserta), Carmine Antropoli, 56 anni, chirurgo dell'ospedale Cardarelli di Napoli, è stato arrestato per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Le indagini hanno accertato il condizionamento da parte del clan guidato da Michele Zagaria delle elezioni comunali di Capua del 2016, cui Antropoli non si era candidato perché era stato sindaco per due consiliature dal 2006 al 2016, facendo però candidare un proprio fedelissimo, Giuseppe Chillemi, poi sconfitto.

Chi è l'ex sindaco

Antropoli è considerato un apprezzato chirurgo del colon che, in questi anni, ha eseguito migliaia di interventi nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove, dallo scorso aprile, è direttore della Chirurgia Generale 3. Inoltre, è socio della Società italiana di Chirurgia (SIC), della Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), della Società Napoletana di Chirurgia e della Società Italiana Polispecialistica dei Giovani Chirurghi. Insieme con altri colleghi ha pubblicato oltre un centinaio di articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali, è autore di quattro libri, di video di chirurgia e di una monografia di farmacologia clinica. Infine, nella sua carriera, Antropoli ha sviluppato e brevettato un farmaco ritenuto efficace per il trattamento di patologie proctologiche di cui è particolarmente esperto.

L'altro arrestato

Con Antropoli è finito in carcere anche l'imprenditore Francesco Zagaria: a lui è stata contestata l'associazione mafiosa perché ritenuto uomo di riferimento del boss. L'imprenditore, attivo nell'edilizia e nel settore caseario, è originario di Casapesenna, ma si è trasferito nel territorio capuano da tempo.

Data ultima modifica 04 febbraio 2019 ore 10:53