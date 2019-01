Napoli, volontari ripuliscono viale Virgilio: proteste per i rifiuti

Nuovo intervento dei volontari di 'Retake Napoli' in viale Virgilio, la via che conduce al Parco Virgiliano, nel quartiere di Posillipo. Decine di volontari hanno effettuato il lavoro di pulizia, rimozione di erbacce e perfino ricostruzione di un muretto, semidistrutto, sui marciapiedi del viale. Alcuni cittadini hanno protestato per l'abitudine dei commercianti del mercatino di abbandonare rifiuti, tra cui anche grucce per abiti. I cittadini hanno chiesto un intervento del Comune per sanzionare chi abbandona i rifiuti dopo lo svolgimento del mercato, che si svolge abitualmente all'inizio di viale Virgilio.