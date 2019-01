Napoli, nascondeva 17 chili di droga: arrestata 59enne

Una donna, di 59 anni, nascondeva in camera da letto un borsone con 17 chili di droga, cartucce per una potente pistola a tamburo e una ingente somma di denaro. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Poggioreale e portata nella Casa Circondariale di Pozzuoli. Insospettiti da un insolito via vai di persone dalla casa della donna, in corso San Giovanni a Teduccio a Napoli, i militari del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno deciso di fare irruzione per effettuare una perquisizione. I carabinieri hanno scoperto nella stanza da letto un borsone contenente 16 chili di hashish divisi in panetti da 100 grammi l'uno, una busta di plastica contenente 370 grammi di marijuana e 13 stecche di hashish del peso totale di 84 grammi. Trovata e sequestrata anche una scatola contenente 37 cartucce calibro 357 magnum e 550 euro in contanti ritenuti provento della spaccio.