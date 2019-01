Sarno, un ragazzo di 12 anni cade nel fiume: salvato

Una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Un ragazzo di 12 anni è caduto nel fiume Sarno lunedì 31 dicembre. È accaduto in via Roma a Sarno, in provincia di Salerno. Il 12enne si trovava in compagnia di alcuni coetanei. L'adolescente, probabilmente a seguito di un capogiro, è caduto nel fiume, in un tratto in cui l'acqua è bassa.

L'arrivo dei soccorsi

Il ragazzo è stato subito soccorso dal 118 che l'hanno trasportato all'ospedale Martiri di Villa Malta. I medici, dopo averlo visitato, lo hanno tenuto una notte in osservazione, pur escludendo gravi conseguenze. Ieri mattina, 1 gennaio, il 12enne è stato ascoltato dagli agenti di polizia ai quali ha detto di aver commesso una bravata.