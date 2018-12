Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserena rapidamente dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 8mm di pioggia

La situazione nel resto della Campania

Una perturbazione seguita da aria più fredda determina un peggioramento meteo. Acquazzoni soprattutto su Calabria e Campania. Temperature in diminuzione. Fare attenzione: venti fino a forti tra Ponente e Libeccio, rotazione a Maestrale con mari fino ad agitati. Possibili mareggiate sui tratti esposti.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera, sono previsti 12mm di pioggia.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,7 µg/m³.