Acerra, scoperta prima fabbrica per produrre sigarette di contrabbando

Ad Acerra, nel Napoletano, è stata scoperta quella che, secondo la guardia di finanza, è la prima fabbrica partenopea per la produzione di sigarette di contrabbando. La produzione avveniva in un capannone industriale, di circa mille metri quadrati, individuato dagli uomini delle Fiamme Gialle della compagnia di Nola. Dodici persone sono state arrestate e condotte in carcere a Poggioreale e a Santa Maria Capua Vetere. Al momento dell’irruzione nello stabilimento, i finanzieri hanno trovato circa 30 tonnellate di tabacco lavorato estero, altre materie prime (filtri, cartine e materiale di confezionamento), prodotti necessari per la lavorazione, nonché costosi e performanti macchinari per la fabbricazione. Le attrezzature e le materie prime sono state sequestrate. Contestualmente, è stato scoperto a Cervino, nel Casertano, un ulteriore deposito di stoccaggio, nel quale è stata trovata un'enorme quantità di prodotti da confezionamento.