Meteo a Napoli: le previsioni di oggi giovedì 15 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso.

La situazione nel resto della Campania

La pressione è in graduale diminuzione. Al mattino ancora ben soleggiato eccetto per foschie o nubi alte di passaggio. Dalla sera nubi in aumento, nella notte qualche acquazzone in arrivo. Temperature stabili o in lieve calo. Venti da deboli a moderati da NE. Mari mossi specie lo Ionio e il Canale di Sicilia.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso.



La situazione meteo a Benevento

A Benevento tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.



La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,0 µg/m³.