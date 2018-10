Potrebbe avere ripercussioni solo la linea 2 della Metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia, lo sciopero dei trasporti ma al momento, secondo fonti aziendali, non si registrano disagi. Nessun problema, invece, per autobus e tram per il servizio Anm ed Eav, con Circumesuviana e Circumflegrea. Come aveva fatto sapere Anm su Twitter: "Per oggi venerdì 26 ottobre non è previsto alcuno #sciopero di metro, bus e funicolari". Continuano i disagi per gli utenti della Ctp, ma si tratta di questioni legate ad una forte crisi aziendale.