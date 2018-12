Napoli, trovati 9 pitbull: forse usati per combattimenti clandestini

I militari della Tenenza di Sant'Antimo, insieme al personale della Polizia Municipale e del Servizio Veterinario dell'Asl Napoli 2 Nord, sono intervenuti in un'area di circa 5.000 metri quadrati in via Marconi. Sul posto hanno trovato 6 cani di razza pitbull liberi di muoversi sull'appezzamento, ma tenuti in pessime condizioni igienico sanitarie. I carabinieri sono riusciti a individuare i proprietari di due dei sei cani grazie al microchip che gli animali avevano addosso.

Ora, la posizione dei proprietari è al vaglio degli inquirenti perché non avevano segnalato in un caso la sparizione del cane e nell'altro la cessione a terzi.

Trovata anche un'altra area, di circa 500 metri quadrati, in via del Caravaggio. Il proprietario, un 56enne di Grumo Nevano, aveva denunciato l'impossibilità di accedervi a causa della presenza di 3 pitbull, due dei quali cuccioli. I cani erano legati con catene talmente corte da non potersi quasi muovere, anche loro vivevano in precarie condizioni sanitarie. Tutti gli animali sono stati affidati al canile comunale di Succivo.