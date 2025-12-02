Lynk & Co, la prova della nuova 02 elettrica

Lynk & Co 02 è il primo modello completamente elettrico del marchio svedese-cinese, pensato per unire design sportivo e mobilità condivisa. È una crossover-coupé lunga 4,46 metri, con motore da 272 cavalli e autonomia fino a 445 km grazie alla batteria da 66 kWh. La ricarica rapida arriva a 150 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in circa mezz’ora. Il bagagliaio offre fino a 1400 litri abbattendo i sedili. Con un prezzo base di 35.495 €, la 02 rappresenta la svolta elettrica di Lynk & Co.

Con questa vettura Lynk & Co segna l'ingresso ufficiale del brand nel mercato europeo della mobilità sostenibile. Ma non si potrà noleggiare, è destinata solamente alla vendita, il prezzo base è di 35.495 euro.

Il suv coupè , progettato nello studio di design internazionale di Göteborg, è frutto di una collaborazione con la community di utenti Lynk & Co, che ha contribuito con oltre 6.000 feedback tramite l’app Co:lab.

Completa e scattante

Il motore elettrico è da 272 cavalli, la velocità massima è di 180 km/h. Due gli allestimenti: il modello base Core, e il modello More, più accessoriato, che offre maggiore autonomia e dotazioni come i cerchi da 20 pollici e un sistema audio Harman/Kardon.

La batteria è da 66 kwh e supporta la ricarica rapida da 150 Kw, dal 10 all'80 per cento in 30 minuti.

All'esterno spiccano la firma luminosa cost-to-cost e le maniglie a filo integrate nella carrozzeria e finestrini elettrici senza bordi.

Comoda dentro

Dentro troviamo un ambiente moderno e curato con tanta tecnologia e pochi comandi fisici. Display centrale da 15,4 pollici per infotainment e climatizzazione. quello dietro al volante è da 10,2 pollici. La telecamera integrata nello specchietto retrovisore permette di scattare selfie e fare da dash cam. Si accende e si spegne da sola. La qualità percepita è elevata, con materiali che variano a seconda dell’allestimento: si passa dai tessuti in PET riciclato della versione base, alla similpelle della più ricca configurazione “More”. Quest’ultima offre anche sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente e volante riscaldato

Grazie alla piastra si possono ricaricare due smatphone in contemporanea . Il bagagliaio va da 440 a 1140 litri. Anche davanti c'è un piccolo portaoggetti per riporre ad esempio i cavi di ricarica. L'abbiamo testata tra le strade del Friuli, della Slovenia e dell'Austria e si è comportata molto bene. Motore silenzioso e fluido. Piacevole alla guida anche in terreni difficili. E poi i numerosi ADAS – tra cui il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia e il parcheggio semiautomatico – rendono la guida rilassata anche nel traffico.