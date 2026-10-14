Kawasaki Versys 900, prezzo e caratteristiche della nuova crossover

Dotata degli avanzati sistemi ARAS, tra cui Adaptive Cruise Control Lite, Forward Collision Warning e Blind Spot Detection, oltre a un display TFT da 5”, la Versys 900 abbina un leggero telaio a traliccio in acciaio a una spiccata attitudine alle lunghe percorrenze. E' la versione più sportiva della gamma, prezzo di partenza a partire da 12.890 euro

Arriva Kawasaki Versys 900, un modello tutto nuovo che la casa giapponese introduce abbinando un leggero telaio a traliccio in acciaio a una spiccata attitudine alle lunghe percorrenze. E' la versione più sportiva della gamma.

Le caratteristiche e il prezzo di Kawasaki Versys 900

La nuova Kawasaki Versys 900 (MY27) è stata ufficialmente svelata come crossover stradale posizionata tra la Versys 650 e la Versys 1100, con un prezzo di partenza a partire da 12.890 euro.

Il motore è un 4 cilindri in linea da 948 cm³ (derivato dalle Supernaked Z), con una potenza di 122 CV a 9.500 g/min e una coppia di 97,3 Nm a 8.000 g/min, abbinato al cambio Quick Shifter (QS) di serie. È il primo modello della famiglia Versys a integrare i sistemi Advanced Rider Assistance Systems (ARAS), che comprendono Adaptive Cruise Control Lite (ACC Lite), Forward Collision Warning, Blind Spot Detection e l'Emergency Stop Signal. A bordo Display TFT a colori da 5 pollici.

In gamma anche versioni da 70 kW ed SE

E' disponibile anche in versione da 70 kW SE e con pacchetti di accessori touring dedicati. La SE aggiunge fari fendinebbia a LED, paramani, manopole riscaldabili, protezione radiatore, tamponi paratelaio, puntale inferiore e cavalletto centrale. Dal punto di vista del design viene introdotto il concept Aero Edge che ne esalta leggerezza e sportività. Tra gli accessori della nuova moto ci sono il bauletto da 47 litri e le valigie laterali da 32 litri ciascuna.

Due le colorazioni proposte: Metallic Spark Black e Pearl Robotic White. Due opzioni cromatiche sono disponibili anche per la Versys 900 SE: Plasma Lime Green / Metallic Spark Black oppure Firecracker Red / Metallic Carbon Gray.