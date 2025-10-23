Auto e Moto d'Epoca 2025, programma ed eventi della fiera di Bologna

Appuntamento ancora una volta a Bologna dal 23 al 26 ottobre per la 42esima edizione della manifestazione sul motorismo storico. Quattro percorsi tematici: Commercianti e Restauratori Auto, Moto, Cultura e Passione, Modellismo e Automobilia

Si scaldano in motori in vista della 42^ edizione di Auto e Moto d’Epoca. L’evento, che andrà in scena per il secondo anno consecutivo a Bologna dal 23 al 26 ottobre, mette nuovamente al centro il motorismo storico, con gioielli di ogni tempo, vetture di collezionisti e autentiche rarità disseminate nei padiglioni fieristici del capoluogo emiliano su una superficie di 235 mila metri quadrati. Il tutto suddiviso secondo quattro percorsi tematici: Commercianti e Restauratori Auto, Moto, Cultura e Passione, Modellismo e Automobilia.

La mostra evento

Fari puntati sulla mostra-evento per i 75 anni della Formula 1, “75.1 - 75 years, one seat”, esposizione che porterà i visitatori a riscoprire l’evoluzione tecnica, sportiva e culturale del più importante campionato a ruote scoperte con un viaggio dagli anni ’50 agli anni 2000. Diverse le monoposto presenti, provenienti in parte dal MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile: la Ferrari 500 F2 (1952), la Mercedes-Benz W196R del 1954, la Ferrari 156 F1 del 1963 mentre dal Nationales Automuseum – Loh Collection in Germania arriverà la Ferrari F2007 con la quale Kimi Raikkonen vinse il titolo mondiale. In mostra anche le monoposto e i modelli guidati da leggende intramontabili come Phil Hill, Riccardo Patrese, Clay Ragazzoni, Gilles Villeneuve, e molti altri.

E a proposito del polo espositivo tedesco, dalla collezione arriverà a Bologna anche la Mercedes-Benz CLK-GTR, costruita solo in 25 esemplari tra il 1998 e il 1999 dopo un’iniziale nascita come sola vettura da competizione. E ancora la BMW M1 Procar, auto guidata da Niki Lauda nel 1979 e che ha gareggiato anche nella 24 Ore di Le Mans.

Il villaggio ASI

Al Padiglione 25 ci sarà spazio per il Villaggio ASI, con l’Automotoclub Storico Italiano che sarà protagonista con 20 dei suoi tesserati e il primo motore a scoppio della storia, il Motore Barsanti e Matteucci progettato e realizzato in Toscana nel 1853. In esposizione anche L’Alfa Romeo 184T Formula 1, una monoposto dalla livrea inconfondibile, che prese parte al Mondiale 1984 con i colori della Benetton. Ad Auto e Moto d’Epoca 2025 immancabile la presenza di ACI, con lo stand di ACI Storico che animerà la sua area con esposizioni tematiche e talk, celebrando ancora una volta i 75 anni della Formula 1.

Ampio spazio anche per Honda che metterà in vetrina la sua storia con la divisione Classic: su un’area di 600 mq verranno esposte 38 moto iconiche della Casa dell’Ala Dorata, con una selezione di due tempi provenienti dallo stabilimento di Atessa ma anche le Moto da Gran Premio, la Produzione di Serie e infine un’area off-road. Ad Auto e Moto d’Epoca poi ci sarà anche Toyota, con l’anteprima nazionale del nuovo RAV4 mentre l’Heritage Hub di Stellantis porterà a Bologna alcuni dei suoi gioielli, come la Fiat-Abarth 750 Record (1956), l’Alfa Romeo Scarabeo 1600 e la Lancia D25 (1955).