Auto e Moto d'Epoca 2025, programma ed eventi della fiera di Bologna

Appuntamento ancora una volta a Bologna dal 23 al 26 ottobre per la 42esima edizione della manifestazione sul motorismo storico. Quattro percorsi tematici: Commercianti e Restauratori Auto, Moto, Cultura e Passione, Modellismo e Automobilia
Si scaldano in motori in vista della 42^ edizione di Auto e Moto d’Epoca. L’evento, che andrà in scena per il secondo anno consecutivo a Bologna dal 23 al 26 ottobre, mette nuovamente al centro il motorismo storico, con gioielli di ogni tempo, vetture di collezionisti e autentiche rarità disseminate nei padiglioni fieristici del capoluogo emiliano su una superficie di 235 mila metri quadrati. Il tutto suddiviso secondo quattro percorsi tematici: Commercianti e Restauratori Auto, Moto, Cultura e Passione, Modellismo e Automobilia.
La mostra evento
Fari puntati sulla mostra-evento per i 75 anni della Formula 1, “75.1 - 75 years, one seat”, esposizione che porterà i visitatori a riscoprire l’evoluzione tecnica, sportiva e culturale del più importante campionato a ruote scoperte con un viaggio dagli anni ’50 agli anni 2000. Diverse le monoposto presenti, provenienti in parte dal MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile: la Ferrari 500 F2 (1952), la Mercedes-Benz W196R del 1954, la Ferrari 156 F1 del 1963 mentre dal Nationales Automuseum – Loh Collection in Germania arriverà la Ferrari F2007 con la quale Kimi Raikkonen vinse il titolo mondiale. In mostra anche le monoposto e i modelli guidati da leggende intramontabili come Phil Hill, Riccardo Patrese, Clay Ragazzoni, Gilles Villeneuve, e molti altri.
E a proposito del polo espositivo tedesco, dalla collezione arriverà a Bologna anche la Mercedes-Benz CLK-GTR, costruita solo in 25 esemplari tra il 1998 e il 1999 dopo un’iniziale nascita come sola vettura da competizione. E ancora la BMW M1 Procar, auto guidata da Niki Lauda nel 1979 e che ha gareggiato anche nella 24 Ore di Le Mans.
Il villaggio ASI
Al Padiglione 25 ci sarà spazio per il Villaggio ASI, con l’Automotoclub Storico Italiano che sarà protagonista con 20 dei suoi tesserati e il primo motore a scoppio della storia, il Motore Barsanti e Matteucci progettato e realizzato in Toscana nel 1853. In esposizione anche L’Alfa Romeo 184T Formula 1, una monoposto dalla livrea inconfondibile, che prese parte al Mondiale 1984 con i colori della Benetton. Ad Auto e Moto d’Epoca 2025 immancabile la presenza di ACI, con lo stand di ACI Storico che animerà la sua area con esposizioni tematiche e talk, celebrando ancora una volta i 75 anni della Formula 1.
Ampio spazio anche per Honda che metterà in vetrina la sua storia con la divisione Classic: su un’area di 600 mq verranno esposte 38 moto iconiche della Casa dell’Ala Dorata, con una selezione di due tempi provenienti dallo stabilimento di Atessa ma anche le Moto da Gran Premio, la Produzione di Serie e infine un’area off-road. Ad Auto e Moto d’Epoca poi ci sarà anche Toyota, con l’anteprima nazionale del nuovo RAV4 mentre l’Heritage Hub di Stellantis porterà a Bologna alcuni dei suoi gioielli, come la Fiat-Abarth 750 Record (1956), l’Alfa Romeo Scarabeo 1600 e la Lancia D25 (1955).
La Motor Valley
Non può mancare poi uno spazio dedicato alla Motor Valley, il distretto dei motori dell’Emilia-Romagna, che vedrà partecipare Dallara, Pagani, I Musei Ferrari, il Polo Storico Lamborghini, Maserati, il Museo Ferruccio Lamborghini, Canossa Events, Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, Misano World Circuit, Autodromo di Modena, Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari.
Non solo auto
Attenzione poi anche sul mondo dei ricambi e del collezionismo legato al motorismo storico, così come a Club e Registri. CRAGI – Club Renault Alpine Gordini Italia, con Alpine A310 V6 e Renault 5 Turbo; Registro Italiano Triumph Spitfire, con due eleganti MK3 disegnate da Michelotti; Club Storico Peugeot Citroën Italia, che celebra i 70 anni della Citroën DS e i 60 della Peugeot 204; Lancia Club, che festeggia i 30 anni della Y Elefantino Rosso; Jaguar Enthusiasts’Club che festeggia i 50 anni della Jaguar XJS, presentata al Salone di Ginevra nel 1975, con un raro esemplare in versione Convertible, nel classico British Racing Green, omaggio all’ultimo progetto firmato da Malcolm Sayer; infine il Registro Fiat Italiano che porta a Bologna un tributo alla storia racing con cinque monoposto storiche, tra cui: Cisitalia D-46 del 1946; Formula Junior Stanguellini “Delfino”; Formula Italia (1970) e Formula Abarth (1980).
I numeri
Suddivisa su 14 padiglioni e con oltre 5.000 vicoli esposti, Auto e Moto d’Epoca 2025 si svolgerà dal 24 al 26 ottobre, con orari dalle 9 alle 18 nelle giornate del 23 e del 26 e dalle 9 alle 19 nelle giornate del 24 e 25 ottobre. Il prezzo del biglietto passa dai 58 euro del primo giorno, senza riduzioni, ai 35 euro del venerdì fino ai 27 euro di sabato e domenica. Sono disponibili pacchetti di abbonamento per tutta la durata dell’evento e riduzioni per ragazzi, persone con disabilità e altre categorie, a partire da 22 euro.