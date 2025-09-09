Italian motor week, dal 13 al 21 settembre previsti oltre cento eventi

Italian Motor Week25, forte delle 110mila presenze del 2023 e delle 140mila presenze del 2024, punta su un programma di eventi di grande richiamo in tutta Italia, da sabato 13 a domenica 21 settembre. Tra questi ci saranno l’Historic Minardi Day e la Mostra scambio CRAME all’Autodromo di Imola, il Motoraduno Internazionale Guzzi a Mandello del Lario e le decine di visite a musei e collezioni delle due e quattroruote, che ogni anno riescono a staccare oltre 1 milione di biglietti. Italian Motor Week sarà, ancora una volta, una celebrazione diffusa su tutto il territorio nazionale dei miti dei motori italiani come “La via di Corradino d’Ascanio”, il raid in Vespa da Popoli a Pontedera nel segno dell’inventore dello scooter italiano più famoso al mondo, oppure i percorsi guidati nei luoghi simbolo della storia di Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini, dei fratelli Maserati o piloti come Achille Varzi.

Zironi: Italian motor week valorizza il made in Italy motoristico

“Con Italian Motor Week25 Città dei Motori consolida l’impegno nella valorizzazione del Made in Italy motoristico, elemento trainante non solo per il turismo, ma per l’immagine e l’identità del nostro Paese”, esordisce Luigi Zironi (VIDEO), sindaco di Maranello e presidente Città dei Motori. “Per otto giorni le Città dei Motori, in ogni parte d’Italia, saranno teatro di decine di eventi a tema, capaci di trasmettere ai visitatori tutte le incredibili sfumature del patrimonio motoristico nazionale”, conclude.

A Monza sarà allestito il villaggio della sicurezza stradale e oltre alle visite alle aziende, ai grandi marchi automobilistici e alle case motociclistiche, le rievocazioni di circuiti stradali entrati nella leggenda del motorsport, i raduni di auto e moto, rally cittadini, incontri, convegni, presentazioni, officine aperte, ci saranno tante attività dedicate all’innovazione e al futuro della mobilità con iniziative studiate per coinvolgere ed educare anche studenti e bambini.

Il calendario IMW25 è disponibile su www.cittamotori.it e www.italianmotorweek.it

I numeri di Italian Motor Week25

38 Città dei Motori, 13 regioni per un totale di oltre 2 mln abitanti

Emilia Romagna (71), Lombardia (19), Abruzzo (18), Piemonte (11) le regioni con il maggior numero di eventi

Raid motoristico “La via di Corradino d’Ascanio” da Popoli a Pontedera (passando per Rieti e Bagnoregio) di 572 chilometri, il maggior evento itinerante

I record di Italian Motor Week

73mila spettatori nel 2024 al World Endurance Championship (WEC) di Imola, 30mila partecipanti nel 2024 al Vespa World Days a Pontedera

54 nazioni partecipanti al Vespa World Days di Pontedera nel 2024