Motor Valley Fest 2025, programma ed eventi del festival di Modena

L'appuntamento è dal 5 all'8 giugno a Modena, per la settima edizione del Motor Valley Fest. L'evento, ad ingresso gratuito, che celebra la passione per i motori, torna nel cuore della Motor Valley italiana. La capitale della velocità si prepara quindi ad ospitare l’appuntamento più atteso per gli appassionati di motori e i professionisti del settore, celebrando la Terra dei Motori, le sue eccellenze, i suoi protagonisti e i suoi traguardi.

L’edizione 2025: un viaggio nel cuore dell’innovazione

L’edizione di quest’anno, che avrà quale punto di partenza l’Industria automotive 5.0, si preannuncia come un viaggio emozionante nel cuore pulsante della velocità e dell’innovazione, con l’obiettivo di esplorare l’evoluzione verso l'Industria del futuro.

L’ultimo anno ha visto, infatti, l’affermarsi di una nuova onda tecnologica, quella dell’adozione dell’Intelligenza Artificiale, in particolare attraverso la LLTM generativa, ma non solo. L'enorme quantità di dati generati dalla crescente connettività sta migliorando i servizi, ottimizzando i costi e arricchendo le esperienze, trasformando radicalmente il panorama dell’automotive. Il programma convegnistico di Motor Valley Fest esplorerà come l’innovazione, l’intelligenza artificiale e le tecnologie all'avanguardia stiano rivoluzionando il settore, con un impatto crescente sulla qualità della vita e sulla sostenibilità. Si tratterà di un’occasione unica per comprendere come la convergenza tra capacità umane e hi-tech stia portando l’industria automobilistica a nuove vette, rispondendo alle sfide del futuro.