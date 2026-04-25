"Breath", l'aria prende forma a Volvo Studio Milano

La sede milanese del brand ospita un'installazione che indaga aria, luce e movimento durante la Design Week. Nel dialogo con Cecilia Stark e Rekha Meena emerge la sfida del design Volvo: tenere insieme atemporalità e innovazione. EX60 diventa il caso di studio per raccontare come materiali, colori e scelte formali costruiscano oggi un'estetica essenziale e coerente

Nel cuore di Porta Nuova in occasione del Milano Design Week Volvo Studio Milano ospita Breath. Architecture of Lightness, una installazione dedicata alla leggerezza e al moto infinito dell’aria firmata dallo studio milanese Mandalaki e curata da Rischa Paterlini con Viasaterna. Un’esperienza immersiva per il visitatore dedicata all’aria, alla luce e al movimento. Una iniziativa che si allarga anche agli altri spazi espositivi di Volto studio per raccontare una mobilità che si muove tra tecnologia, natura e benessere. Valori che sono alla base della visione di Volvo.

L’evoluzione del design tra passato e futuro

Protagoniste dell’incontro sono state le designer di Volvo Cars Cecilia Stark, Senior Design Manager Strategy, e Rekha Meena, Responsabile CMF Design, che hanno condotto gli ospiti attraverso una riflessione sul significato di atemporalità in un'epoca definita dall'elettrificazione e della digitalizzazione, nella quale il design è chiamato da un lato a essere progressista e a comunicare le tecnologie d’avanguardia, dall’altro a rimanere autentico e fedele ai valori senza tempo del brand. Una dicotomia che crea tensione e che spinge verso la ricerca della quale sono oggi protagonisti i designer nel tentativo di conciliare le due esigenze.

Cecilia Stark e Rekha Meena hanno raccontato le fonti di ispirazione del design Volvo attraverso esempi concreti legati ai più recenti modelli della casa, EX60 su tutti. Un’occasione di dialogo sul presente e sul futuro del Design. L’assunto è che non si tratta di scegliere tra passato e futuro ma di progettare lo spazio che si trova tra di essi. Abbracciando la tensione tra il ‘senza tempo’ e il ‘progressivo’, evitando di vederli come opposti, i designer di Volvo Cars continuano a far evolvere il linguaggio di design della Casa mantenendolo fedele ai propri valori fondamentali pur nell’evoluzione.