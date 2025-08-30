Corso pilota classiche Ferrari, a bordo di un mito

Drive Club è scesa in pista a Fiorano per il Corso pilota Classiche Ferrari. Una due giorni dedicata ai clienti del Cavallino in cui è possibile provare i bolidi che hanno fatto la storia della casa automobilistica. Siamo saliti a bordo di ben 5 modelli iconici. Ecco il racconto della nostra esperienza.

Abbiamo visitato anche il garage e l'archivio storico della Ferrari dove sono custoditi i documenti di tantissimi modelli, dalle schede tecniche, al motore, alle schede di vendita e anche le garanzie.

In un’epoca dominata da tecnologie sempre più sofisticate, Ferrari riscopre il fascino della guida pura e analogica con il suo esclusivo Corso Pilota Ferrari Classiche. Si tratta di un viaggio nel tempo di due giorni, un tributo all'eccelenza meccanica che ha reso Ferrari famosa nel mondo.

Si può salire a bordo della preziosa Ferrari 365 GTB4, chiamata anche Daytona in ricordo della strorica tripletta del Cavallino nella 24 ore del 1967. Volante gigante in legno e cambio bello tosto e suono magnifico del v12.

Dopo un piccolo briefing in aula si sale a bordo di ben 5 modelli iconici affiancati da piloti esperti. Qui fanno da padrone doppietta e tacco punta, due tecniche di guida oramai quasi sconosciute.

E poi tutti in pista a Fiorano. Il circuito dove storicamente si testano tutte le Ferrari destinate alla vendita e dove le rosse della F1 affinano gli artigli.

Le Ferrari che hanno fatto sognare

Siamo saliti anche sulla 308 GTS classe 1977, 255 cavalli, un'auto bella e veloce che ci ha fatto sognare guardando la serie tv Magnum PI.

E che dire della 308 GTB firmata da Pininfarina del 1975, la Mondial e la 550 Maranello con i suoi 485 cavalli. Tanta potenza provata in derapata sul fondo bagnato. Divertimento assicurato. Il corso pilota classiche è un'esperienza unica, che permette di salire a bordo della storia della Ferrari