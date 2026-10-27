In occasione del Tech Day di Milano, il colosso cinese ha annunciato l’accordo per la produzione di Ora 5 nel Vecchio Continente, sarà assemblata in Bulgaria già dal primo trimestre del 2027 in virtù di un accordo con Bulgarian Automotive Industry, obiettivo 50.000 unità annue

Dopo l’arrivo sul mercato con i primi modelli della sua gamma, GWM sbarca in Europa anche con la produzione. Il colosso cinese ha infatti annunciato l’accordo con Bulgarian Automotive Industry (BAI) per la costruzione in Bulgaria di Ora 5. Il suv compatto arriverà sulle linee della fabbrica bulgara già nel primo trimestre del 2027 per una piena capacità prevista di 50.000 unità all’anno. L'annuncio da parte di GWM è arrivato al Tech Day di Milano, durante il quale il gruppo ha mostrato le sue tecnologie con un focus sull'ibrido.

La produzione in Europa e l’espansione



Great Wall ha portato i primi modelli sul mercato europeo e in Italia nel corso del 2026 e con l’annuncio dell’accordo per la produzione in Europa vuole avvicinare la sua gamma al Vecchio Continente senza dover importare tutte le vetture. Una scelta, quella del colosso asiatico, dettata però anche dall’opportunità di aggirare il problema dei dazi, con la realizzazione delle vetture direttamente sul territorio UE. Il gruppo cinese ha come obiettivo a medio-lungo termine quello di realizzare poli industriali integrati in Europa per veicoli e componenti, che cresceranno così come l’offerta di modelli disponibili. Dal punto di vista commerciale intanto, oltre all’Italia, alla Spagna e ai Paesi Bassi si prepara all’ingresso anche in Francia e in altri mercati.

La visione di GWM

"Localizzare non significa adattare i prodotti al mercato, ma inserire le esigenze del mercato nel DNA del prodotto. Non vogliamo soltanto vendere automobili in Europa: vogliamo diventarne parte” - ha spiegato Nicole Wu, Chief Technology Officer di GWM. La produzione in Bulgaria si affiancherà così al Centro di ricerca e sviluppo di Monaco di Baviera, attivo dal 2021, concentrato su domanda locale, normative e validazione oltre alla partecipazione per le decisioni dall'avvio di ogni progetto.

La gamma cresce

Intanto accanto a Ora 5 da ottobre in concessionaria ci sarà anche GWM H7, suv dalle forme squadrate e dal look da fuoristrada, lungo 4,68 metri, che porta in Europa trazione integrale ibrida Hi4. In Italia è in concessionaria da ottobre con quattro motorizzazioni: 2.0 turbo benzina 4WD, Hybrid Hi2, Plug-in Hi2 e Plug-in Hi4. Il prezzo di GWM H7 parte da 29.990 euro con permuta o rottamazione (esclusa messa su strada) per la versione ibrida a trazione anteriore Hi2. La gamma poi si amplierà anche con l’arrivo del pick-up P500, del fuoristrada Tank 300 e della monovolume WEY G9.