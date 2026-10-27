Il colosso cinese ha presentato le sue tecnologie elettrificate pensate per le strade e le esigenze europee, oltre alla piattaforma GuiYuan adatta a tutte le tipologie di motorizzazione. L’anteprima sui nuovi sistemi durante il Tech Day di Great Wall a Milano

Una piattaforma adatta a tutte le tipologie di motorizzazioni e sistemi ibridi adatti alle strade e alle esigenze europee. GWM sceglie Milano e il Tech Day per presentare i nuovi sistemi tecnologici che saranno presenti sui futuri modelli, accanto alle strategie del marchio cinese per il Vecchio Continente.

Nuova piattaforma pronta per l'IA

La nuova piattaforma GuiYuan è stata definita dal gruppo automobilistico asiatico come la prima architettura nativa per l'intelligenza artificiale e compatibile con tutte le motorizzazioni. I tecnici di GWM hanno sviluppato un ecosistema scomposto in oltre 300 moduli hardware standardizzati mentre il software in più di 2.000 funzioni standard, gestite da un’IA unica attraverso l'architettura elettronica centralizzata Coffee EEA 4.0. Questa tecnologia consentirà di integrare cinque motorizzazioni, ibrida, plug-in, elettrica, termica e a idrogeno e tutti i segmenti, dalle berline ai pick-up.

L'ibrido Hi2

Accanto a questa nuova piattaforma arrivano anche i nuovi sistemi ibridi di Grea Wall, Hi2 e Hi4. Queste powertrain elettrificate sono stata declinata su GWM H7 con due sistemi con la stessa base tecnica. Hi2, a trazione anteriore che abbina un quattro cilindri 1.5 turbo dedicato all'ibrido, un cambio DHT a due rapporti e un'unità di trazione che integra dieci componenti per 182 kW (247 CV).

Il sistema Hi4

Hi4 invece combina il motore termico, con un motore elettrico all'anteriore e un secondo motore indipendente al posteriore senza albero di trasmissione fra gli assi. La coppia si sposta fra anteriore e posteriore in modo continuo, dallo 0 al 100%: il controllo intelligente iTVC legge sterzo, imbardata, aderenza, pendenza e modalità di guida e ricalcola la spinta su ogni ruota 100 volte al secondo, anticipando lo slittamento. Su H7 Plug-in Hi4, con cambio a quattro rapporti, la potenza è di 320 kW (435 CV), 670 Nm, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi ma soprattutto un’autonomia di 130 km in elettrico con ricarica in corrente continua a 110 kW dal 10 all'80% in circa 20 minuti.