Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Volvo XC40 2026, prezzo e caratteristiche del nuovo Suv

Auto

Stessi motori per la versione 2026 di uno dei suv meglio riusciti della casa svedese. Cambiano però i materiali interni e le dotazioni tecnologiche, con l'introduzione dell'Ai di Google. E anche fuori non mancano le novità, per tutta la serie 40 di Volvo

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo quello del 2022, Volvo XC40 si rifà il look e con lei tutta la serie 40 della casa svedese (EX40, EC40).  

La modifica più evidente si vede subito al frontale con i nuovi fari con tecnologia Matrix LED. È nuova la calandra. il paraurti, il cofano, con l'introduzione dei nuovi cerchi diamantati da 18, 19 e 20 pollici.

Volvo XC40 2026

Cosa cambia dentro

Nuovi materiali nell'abitacolo, come i rivestimenti in pelle di cardamomo Arianne uniti ad decorazioni in frassino. Ma a spiccare è lo schermo che cresce da 9 a  11,2 pollici e che contiene il nuovo sistema multimediale, che integra Gemini, l’assistente di intelligenza artificiale di Google. Grande attenzione anche alla sicurezza con nuovi radar anteriori e posteriori e sensori a ultrasuoni.

Approfondimento

Volvo EX60 Cross Country, debutta a Roma la versione off road

Sotto al cofano nessuna novità

I motori restano gli stessi: per la termica XC40 punta sul mild hybrid con due versioni quattro cilindri 2.0 benzina, a trazione anteriore. Le potenze vanno da 163 a 197 cavalli, con cambio automatico doppia frizione a 7 marce, velocità massima di 180 km/h. 

Per la versione elettrica, tre opzioni: la prima con motore singolo da 238 cv e batteria da 70 kWh (477 km di autonomia dichiarata), la seconda più potente da 252 cv e batteria che sale a 82 kWh (575 km autonomia) e la terza con doppio motore e trazione integrale, che raggiunge una potenza di 408 e un'autonomia che scende a 537 km.

Motori: ultime notizie

Volvo XC40 2026, prezzo e caratteristiche del nuovo Suv

Auto

Stessi motori per la versione 2026 di uno dei suv meglio riusciti della casa svedese. Cambiano...

Auto elettriche, arriva il "decreto BYD" in Italia: come funziona

Motori

A settembre la casa automobilistica cinese propone bonus fino a 11.600 euro per passare a un...

Bollo auto, durata delle esenzioni e ipotesi abolizione in Manovra

Motori

Il bollo auto potrebbe essere uno dei grandi temi della prossima Legge di Bilancio 2027. Forza...

Line of Used Cars For Sale on Showroom Forecourt

Auto a guida completamente autonoma a Imola

Auto

Sono auto da corsa non condotte dall'uomo, ma dall'intelligenza artificiale. Hanno girato da sole...

Toyota Yaris Cross, prezzo e caratteristiche della nuova ibrida

Auto

Toyota Yaris Cross si aggiorna nel design e nelle dotazioni. Per il 2026 resta solo il Full...

I più letti