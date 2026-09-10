Volvo XC40 2026, prezzo e caratteristiche del nuovo Suv

Stessi motori per la versione 2026 di uno dei suv meglio riusciti della casa svedese. Cambiano però i materiali interni e le dotazioni tecnologiche, con l'introduzione dell'Ai di Google. E anche fuori non mancano le novità, per tutta la serie 40 di Volvo

La modifica più evidente si vede subito al frontale con i nuovi fari con tecnologia Matrix LED. È nuova la calandra. il paraurti, il cofano, con l'introduzione dei nuovi cerchi diamantati da 18, 19 e 20 pollici.

Nuovi materiali nell'abitacolo, come i rivestimenti in pelle di cardamomo Arianne uniti ad decorazioni in frassino. Ma a spiccare è lo schermo che cresce da 9 a 11,2 pollici e che contiene il nuovo sistema multimediale, che integra Gemini, l’assistente di intelligenza artificiale di Google. Grande attenzione anche alla sicurezza con nuovi radar anteriori e posteriori e sensori a ultrasuoni.

Sotto al cofano nessuna novità

I motori restano gli stessi: per la termica XC40 punta sul mild hybrid con due versioni quattro cilindri 2.0 benzina, a trazione anteriore. Le potenze vanno da 163 a 197 cavalli, con cambio automatico doppia frizione a 7 marce, velocità massima di 180 km/h.

Per la versione elettrica, tre opzioni: la prima con motore singolo da 238 cv e batteria da 70 kWh (477 km di autonomia dichiarata), la seconda più potente da 252 cv e batteria che sale a 82 kWh (575 km autonomia) e la terza con doppio motore e trazione integrale, che raggiunge una potenza di 408 e un'autonomia che scende a 537 km.