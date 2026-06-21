Premiére romana allo stadio dei Marmi del Foro Italico per Volvo EX60 e EX60 Cross Country. Con l’occasione annunciata anche la partnership fra Volvo Car Italia e Sport e Salute. La versione Cross Country costerà qualcosa in più della sorella "minore" e arriverà tra fine anno e i primi giorni del 2027 in Italia: 640 km di autonomia, e assetto rialzato di 2 cm

In generale la versione Cross Country ha le stesse caratteristiche di "famiglia": maggiore altezza da terra di 2 cm, design dedicato, tecnologie più adatte a percorsi extraurbani e fondi a bassa aderenza. Tra gli elementi caratteristici disponibili la colorazione Frost Green, i cerchi dedicati, le protezioni anteriori e posteriori in acciaio inox spazzolato, i passaruota maggiorati e il logo Cross Country applicato su paraurti e montante posteriore. L'altezza da terra può essere però modificata grazie alle sospensioni pneumatiche: aumentata di ulteriori 2 cm o abbassarla per consentire una migliore aerodinamica e stabilità in caso di guida su strada o autostrada.

Sul mercato italiano è già ordinabile, con un sovrapprezzo rispetto alla versione standard: arrivo su strada e le prime consegne sono programmati per inizio 2027, in due allestimenti disponibili: Plus First Edition e Ultra First Edition.

La EX 60 Cross Country ha tutte le caratteristiche tecnologiche della versione standard, basata sulla piattaforma completamente elettrica. Il motore è il P10 AWD Electric da 510 cv, la batteria con architettura a 800 Volt supporta ricariche rapide fino a 370 kW (garantendo secondo la casa un rifornimento dal 10% all'80% in circa 19 minuti). L'autonomia dichiarata per la versione a trazione integrale è fino a 640 chilometri nel ciclo WLTP.

Volvo ha scelto la cornice dello Stadio dei Marmi al Foro Italico a Roma per il debutto della Volvo EX60 Cross Country, versione con anima off-road del suv full electric, che entrerà a far parte della famiglia delle Cross Country Volvo, nate per la prima volta nel 1997 e da allora legate a uno stile di vita outdoor.

La partnership con Sport e Salute

L’evento del Foro Italico ha costituito anche l’occasione per annunciare la partnership con Sport e Salute, la società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia e alla quale il Governo affida la promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita. L’accordo è stato simbolicamente sancito dalla stretta di mano fra Michele Crisci, Presidente e Managing Director Volvo Car Italia, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.

La collaborazione prevede la fornitura di una flotta di 30 auto Volvo – composta dai modelli EX30 Cross Country ed EX90 full electric, XC60 e XC90 plug-in hybrid – per le esigenze di mobilità sostenibile di Sport e Salute. Alla base dell'accordo la condivisione dei valori che puntano al miglioramento della qualità di vita, dello sport e della cultura del benessere come pratiche quotidiane per tutti.